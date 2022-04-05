Польща вирішила купити у США 250 танків Abrams

Польща офіційно підписала угоду щодо купівлі у США 250 сучасних танків M1A2 Abrams на суму $4 млрд 740 млн.﻿ Про це у вівторок заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє Укрiнформ.

«Це дуже важливий день в історії польсько-американського співробітництва. Це також дуже важливий день в історії польської армії» , - заявив Блащак після підписання угоди у присутності посла США у Польщі Марка Бжезінського.

Він підкреслив, що закупівля цих танків є дуже значним посиленням польської армії. За його словами, ці танки потраплять до 18-ї механізованої дивізії (м. Седльце, Мазовецьке воєводство) на сході Польщі.

Блащак зазначив, що завдяки цим танкам буде зміцнено польську армію для відлякування потенційного агресора.

Як повідомлялося, Варшава прийняла рішення щодо закупівлі танків M1A2 Abrams в липні минулого року. Перші 28 танків потраплять на озброєння польської армії у 2022 році, а завершення поставок планується у 2026 році. Разом з танками Польща отримає пакет логістичного обслуговування та навчальні симулятори.