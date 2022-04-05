CIT: армія РФ продовжуватиме чинити звірства проти українців

Розслідувальна група Conflict Intelligence Team вважає, що російська армія продовжуватиме вчиняти звірячі злочини, які були зафіксовані в Бучі, повідомляє Новое время.

В організації звертають увагу на заяву Міністерства оборони Росії, що нібито українськими спецслужбами організовано постановочні зйомки з нібито вбитими мирними мешканцями у містах Суми, Конотоп та інших.

"Є підстави припускати, що це попередження, де буде Буча-2, Буча-3 тощо. Швидше за все Буча буде не єдиним випадком масових вбивств мирних громадян. Ми отримували аналогічні повідомлення з інших міст та інших регіонів України, де були російські війська" , - припускають у CIT.

За інформацією CIT, із Сумської області, ймовірно, зараз відходять російські війська, «але деякі населені пункти поки що незрозуміло, під чиїм контролем. Наприклад, Буринь, начебто є відеозаписи, де російські війська йдуть, але поки що ми не бачили заходу українських сил у цей населений пункт».