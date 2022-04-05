Міськрада: колаборанти "ОПЗЖ" коректували вогонь по Маріуполю

Колаборанти з "ОПЗЖ" у Маріуполі фактично стали коригувальниками вогню для російських окупантів, які обстрілювали критичну громадянську інфраструктуру. Про це заявила прес-служба Маріупольської міськради, повідомляє Українська правда.

"Отримали переконливі свідоцтва про злочини колабораціоністів з ОПЗЖ у Маріуполі. Вони не просто підтримали окупантів, а виступали інформаторами ворожої армії та фактично коригували обстріл критичної цивільної інфраструктури... Виявилося, саме зрадники-депутати з ОПЗЖ допомогли росіянам Наразі керівництво геноциду в Маріуполі активно сприяє створенню окупаційної адміністрації Усі матеріали по колаборантах вже передані до СБУ Але вважаємо, що вся країна має знати прізвища покидьків, які допомагали вбивати маріупольців: Іващенко Костянтин Володимирович, Хаджинов Дмитро Михайлович, Харшев Наталія Анатоліївна, Карпенко Олена Василівна" , - йдеться у повідомленні міськради

У міськраді зазначили, що з перших днів війни окупанти прицільним вогнем знищували об'єкти життєзабезпечення міста. Зокрема, комунальні підприємства та техніку, склади із продовольством та медикаментами.

Башти мобільних операторів та лінії електропередачі. Насосні станції та магістральний водопровід із резервного водосховища. Було спалено всі міські автобуси, підготовлені для евакуації населення.

Місце зборів надзвичайного штабу міських служб досить швидко дискредитувалося і також зазнавало обстрілів.