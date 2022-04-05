Глава Київської ОВА показав відео знищеної Бородянки
Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба показав кадри із суцільно знищеного росіянами містечка Бородянка, повідомляє Українська правда.
"На жаль, міста практично немає. Рашисти знищували все на своєму шляху. Цинічно і по-звірячому. У нас попереду дуже багато роботи. Ми всі відбудуємо", - написав Кулеба в telegram-каналі.
Кулеба додав, що в'їзд у місто закрито. Там працюють рятувальники та правоохоронці для документування обставин злочинів окупантів.
На відео видно геть зруйновані будинки, повалені дерева та знищене дорожнє покриття.