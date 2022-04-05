Глава Київської ОВА показав відео знищеної Бородянки

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба показав кадри із суцільно знищеного росіянами містечка Бородянка, повідомляє Українська правда.

ФОТО: ОЛЕКСІЙ КУЛЕБА

"На жаль, міста практично немає. Рашисти знищували все на своєму шляху. Цинічно і по-звірячому. У нас попереду дуже багато роботи. Ми всі відбудуємо" , - написав Кулеба в telegram-каналі.

Кулеба додав, що в'їзд у місто закрито. Там працюють рятувальники та правоохоронці для документування обставин злочинів окупантів.

ФОТО: ОЛЕКСІЙ КУЛЕБА

На відео видно геть зруйновані будинки, повалені дерева та знищене дорожнє покриття.