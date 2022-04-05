Прес-служба: нацгвардійці взяли під охорону ЧАЕС

На Чорнобильську АЕС прибули підрозділи Національної гвардії України та взяли об'єкт під свою охорону. Про це заявила пресслужба ЧАЕС у Facebook, повідомляє Новое время.

"Основними завданнями нацгвардійців на майданчику є охорона та оборона ядерних установок, а також фізичний захист ядерних матеріалів" , - йдеться у заяві.

ЧАЕС зазначає, що ключовими завданнями є:

Перевірка ЗСУ безпеки майданчика та його транспортної інфраструктури.

Перевірка радіаційного стану приміщень та об'єктів станції, де знаходилися окупаційні війська РФ, які, за даними ЧАЕС, повністю нехтували правилами радіаційної безпеки.

Ротація персоналу зміни, що знаходиться на майданчику.

У пресслужбі нагадали, що 46 добровольців вирушили на майданчик ЧАЕС внаслідок ротації персоналу 20 березня, а також 13 працівників продовжують перебувати на робочих місцях вже близько 1000 годин — із самого початку окупації станції.

31 березня російські окупанти повністю покинули майданчик ЧАЕС та Славутич та кількома колонами вирушили у бік українсько-білоруського кордону. Перед відходом вони пограбували приміщення станції та готель у Чорнобилі, вкравши техніку, а також чайники та ложки.

За даними Енергоатому, окупанти рили окопи та будували загородження на території зони відчуження та в Рудому лісі, тому могли отримати значні дози опромінення. За даними Генштабу ЗСУ, до білоруського Гомелю привезли опромінених російських військових.