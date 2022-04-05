Прес-служба: нацгвардійці взяли під охорону ЧАЕС
На Чорнобильську АЕС прибули підрозділи Національної гвардії України та взяли об'єкт під свою охорону. Про це заявила пресслужба ЧАЕС у Facebook, повідомляє Новое время.
"Основними завданнями нацгвардійців на майданчику є охорона та оборона ядерних установок, а також фізичний захист ядерних матеріалів", - йдеться у заяві.
ЧАЕС зазначає, що ключовими завданнями є:
- Перевірка ЗСУ безпеки майданчика та його транспортної інфраструктури.
- Перевірка радіаційного стану приміщень та об'єктів станції, де знаходилися окупаційні війська РФ, які, за даними ЧАЕС, повністю нехтували правилами радіаційної безпеки.
- Ротація персоналу зміни, що знаходиться на майданчику.
У пресслужбі нагадали, що 46 добровольців вирушили на майданчик ЧАЕС внаслідок ротації персоналу 20 березня, а також 13 працівників продовжують перебувати на робочих місцях вже близько 1000 годин — із самого початку окупації станції.
31 березня російські окупанти повністю покинули майданчик ЧАЕС та Славутич та кількома колонами вирушили у бік українсько-білоруського кордону. Перед відходом вони пограбували приміщення станції та готель у Чорнобилі, вкравши техніку, а також чайники та ложки.
За даними Енергоатому, окупанти рили окопи та будували загородження на території зони відчуження та в Рудому лісі, тому могли отримати значні дози опромінення. За даними Генштабу ЗСУ, до білоруського Гомелю привезли опромінених російських військових.