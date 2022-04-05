Денисова: освобожденных из плена женщин-военных пытали оккупанты

Українські військовослужбовиці, яких 1 квітня звільнили з російського полону, пережили тортури і погрози у СІЗО Брянська. Про це заявила українська омбудсмен Людмила Денісова, повідомляє Новое время.

Денісова розповіла, що жінок-військових вивезли на територію Білорусі, а звідти до СІЗО Брянська. Там їх роздягали догола у присутності чоловіків, змушували присідати, обрізали волосся і постійно допитували, намагаючись морально зламати. Деяких змушували брати участь у зйомках пропагандистських сюжетів і вимагали перейти на російську мову.

Уповноважена з прав людини наголосила, що дії росії порушують статтю 13 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, які мають бути захищені від актів насильства, залякування, образ і цікавості публіки.

Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну та експертну місію країн — членів ОБСЄ врахувати порушення прав військовополонених українців.

1 квітня між Україною та Росією відбувся новий обмін полоненими. Було звільнено 86 українських військових, серед яких 15 жінок.

Перший повноцінний обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 24 березня. Десять військовослужбовців ЗСУ обміняли на таку саму кількість захоплених у полон російських окупантів. Також 11 цивільних російських моряків, врятованих Україною із затопленого біля Одеси судна, обміняли на 19 українських цивільних моряків із рятувального судна Сапфір, захоплених окупантами під час спроби забрати українських військових з острова Зміїний.