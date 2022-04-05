США виділять понад $1 млрд на українських біженців
Сполучені Штати підтвердили готовність виділити понад $1 мільярд для забезпечення гуманітарної допомоги 10 мільйонам жителів України, які перетворилися на біженців та внутрішньо переміщених осіб, а також країнам, які приймають цих людей. Про це заявила у вівторок під час засідання Ради Безпеки ООН постійна представниця США при Організації посол Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє Укрiнформ.
"Ми готові виділити понад $1 мільярд як нове фінансування для надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни Росії в Україні", - зазначила дипломат.
Посол також висловила готовність Сполучених Штатів прийняти понад 100 тисяч біженців з України.
Вона наголосила, що війна Росії в Україні призвела до найбільшої кризи біженців у Європі з часів Другої світової війни, а країни, які приймають людей з України, «мають надійного партнера в особі Сполучених Штатів».
Постійна представниця США нагадала, що, за оцінками ООН, війна Путіна в Україні перетворила понад 4 мільйони людей на біженців, ще 6 мільйонів – на внутрішньо переміщених осіб.
"Ми продовжимо оцінювати гуманітарні потреби, щоб допомогти народу України та всім, хто біжить від насильства Путіна", - наголосила представниця Сполучених Штатів.