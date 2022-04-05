США виділять понад $1 млрд на українських біженців

Сполучені Штати підтвердили готовність виділити понад $1 мільярд для забезпечення гуманітарної допомоги 10 мільйонам жителів України, які перетворилися на біженців та внутрішньо переміщених осіб, а також країнам, які приймають цих людей. Про це заявила у вівторок під час засідання Ради Безпеки ООН постійна представниця США при Організації посол Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє Укрiнформ.

"Ми готові виділити понад $1 мільярд як нове фінансування для надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни Росії в Україні" , - зазначила дипломат.

Посол також висловила готовність Сполучених Штатів прийняти понад 100 тисяч біженців з України.

Вона наголосила, що війна Росії в Україні призвела до найбільшої кризи біженців у Європі з часів Другої світової війни, а країни, які приймають людей з України, «мають надійного партнера в особі Сполучених Штатів».

Постійна представниця США нагадала, що, за оцінками ООН, війна Путіна в Україні перетворила понад 4 мільйони людей на біженців, ще 6 мільйонів – на внутрішньо переміщених осіб.