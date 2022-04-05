Чехія передала Україні БМП та танки

Чеська Республіка відправила в Україну кілька десятків танків Т-72 та бойових машин піхоти, щоб допомогти у захисті від нападу Росії.﻿ Про це пише чеське видання Echo24, повідомляє Українська правда.

Чехія безплатно передала немодернізовані танки Т-72 радянських часів, які перебували в резервах. Чеська армія мала на складах близько 90 танків, але активно експлуатується лише близько 30 модернізованих машин.

Česko dodalo Ukrajině bojová vozidla pěchoty a tanky T-72. Na sociálních sítích to potvrdil lidovecký poslanec Ondřej Benešík. Jde o dar české armády, na kterém se dohodli spojenci v rámci NATO. pic.twitter.com/LegfbZDDxb — ČT24 (@CT24zive) April 5, 2022

В Україну також вирушили бойові машини піхоти чехословацького виробництва (БМП-1).

Голова комітету нижньої палати парламенту Чехії у європейських справах, депутат Ондржей Бенеші написав у Twitter, що здійснюються постачання Україні чеських БМП та танків Т-72.

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"Міністр оборони Яна Чернохова гідна великої похвали. Це те, що зараз дуже потрібне для боєздатності української армії. Я вірю, що ми зможемо продовжити ці поставки" , — написав депутат, ретвітнувши також акаунт OSINTdefender, який опублікував фото бойових машин, які завантажили на залізничні платформи.

Byly zaznamenány dodávky českých BVP a tanků T-72. Ministryně obrany @jana_cernochova si zaslouží velkou pochvalu, tohle teď těžce bojující ukrajinská armáda opravdu velmi potřebuje ????Věřím, že se podaří v těchto dodávkách???????? pokračovat.Sláva Ukrajině ????????✌️ https://t.co/1QPVTyULAi — Ondřej Benešík (@BenesikOndra) April 5, 2022

Чернохова у свою чергу написала, що не коментуватиме поставки, але запевнила, що підтримка України триватиме.

"Це людська цікавість, я розумію тих, хто хоче дізнатися, що ми постачаємо на Україну. Вибачте, я не можу вам сказати більше. Там вирує війна, і ми не хочемо робити легше Z-кілерам! Повірте, ми надсилаємо необхідні військові матеріали українським друзям. І ми продовжуватимемо це робити" , - написала вона.

Нагадаємо, Міноборони Німеччини ухвалило рішення схвалити постачання Україні БМП із запасів колишньої НДР, які зараз знаходяться у Чехії. Це буде інша поставка, ніж ту, яку Чехія зробила у вівторок.

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