Білорусь платитиме за російський газ у рублях

Білорусь розраховуватиметься з Газпромом за газ, що поставляється до країни, у рублях, повідомляє Белта.

Відповідні домовленості підписали міністр енергетики Білорусі Віктор Каранкевич та голова правління Газпрому Олексій Міллер 5 квітня у Санкт-Петербурзi.

У прес-службі Ради міністрів Білорусі заявили, що «ціна на природний газ, що постачається, з 1 квітня стала вигіднішою, ніж було передбачено чинною до сьогодні угодою».

Раніше прем'єр Білорусі Роман Головченко заявив, що РБ у 2022 році розраховуватиметься з РФ за постачання нафти та газу в російських рублях.

"Це дуже важливо, це те, чого ми вимагали дуже довго, — відв'язування розрахунків від долара, тепер ми працюватимемо в російському рублі. Це не тому, що Росія зараз вимагає від Заходу, абсолютно справедливо здійснювати розрахунки в їхній національній валюті" , — сказав він.

У березні парламент Білорусі схвалив законопроект про ратифікацію протоколу про порядок формування цін при постачанні природного газу до Білорусії та його транспортування газопроводами на території республіки.

Протокол передбачає, що у 2022 році ціна на газ для Білорусі становитиме $128,52 за тисячу кубометрів.

Раніше Володимир Путін своїм указом ввів новий порядок оплати поставок російського трубопровідного газу до «недружніх країн»: з 1 квітня Газпром отримує оплату експортованого до них газу в рублях через рахунки в Газпромбанку.