Зеленський закликав ООН змінити систему безпеки

Україна готова надати майданчик для одного з головних офісів оновленої системи безпеки Організації Об’єднаних Націй.﻿ Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у вівторок на засіданні Ради Безпеки ООН з приводу масових убивств, учинених російською армією у Бучі, повідомляє Укрiнформ.

«Офіс може спеціалізуватися на превентивних заходах підтримання миру» , - сказав Президент.

За його словами, світ має справу з «державою, яка перетворює право вето в Раді Безпеки ООН на право смерті, яка підриває всю архітектуру глобальної безпеки, яка дозволяє злу бути безкарним».

«Якщо це триватиме, то кожна з держав зможе розраховувати лише на силу зброї, щоб гарантувати собі безпеку, а не на міжнародне право, на міжнародні інституції, ООН просто можна буде закрити» , - сказав Зеленський.

Він наголосив, що діяти потрібно зараз: негайно повертати силу Статуту ООН, негайно реформувати систему ООН, щоб була справедлива представленість у Радбезі всіх регіонів світу.

«Потрібно негайно примушувати агресора до миру» , - додав глава української держави.

Зеленський закликав негайно притягувати російських військових і тих, хто давав їм накази, до відповідальності за виявлені злочини на території України. На його переконання, кожен, хто віддав злочинні накази і хто їх виконував, вбиваючи людей, опиняться під трибуналом, який має бути аналогічний Нюрнберзькому процесові.

«Час трансформувати систему, стрижнем якої є ООН. Щоб це зробити, пропонуємо скликати глобальну конференцію, і ми просимо це зробити в уже мирному Києві - для того, щоб визначитися, як будемо реформувати світову систему безпеки, як будемо реально гарантувати непорушність загальновизнаних кодонів і цілісність держав, як будемо утверджувати верховенство міжнародного права» , - сказав Президент.

Винятків, привілеїв більше бути не може, усі мають бути рівними, незалежно від економічної сили, географічної площі та індивідуальних амбіцій, переконаний Зеленський.

Ми потребуємо рішень від Ради Безпеки для миру в Україні, зазначив він, закликавши усунути росію «як агресора і джерело війни від блокування рішень щодо її ж агресій, її ж війни».