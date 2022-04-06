Шмигаль: Ощадбанк допоможе Нафтогазу з відновленням інфраструктури

Через кредит Ощадбанку Нафтогаз допоможе у відновленні критичної інфраструктури, яка зазнала пошкоджень, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, мова йде про газопроводи, лінії електропередач, водопостачання. Кредит буде розміром у 4,5 мільярдів.

"Це також дозволить Нафтогазу закупати блакитне паливо, забезпечувати його подальший видобуток, платити податки й дивіденди в бюджет" , - резюмував прем’єр.

Нагадуємо:

Станом на 5 квітня в Україні залишаються знеструмленими понад 1245 населених пунктів, загалом понад 759,3 тисяч споживачів. Без газопостачання залишаються понад 334 тисячі абонентів.