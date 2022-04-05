Bloomberg: США планують заборонити інвестиції у РФ

США, Європейський союз та G7 координують новий пакет санкцій проти Росії, включаючи заборону США на нові інвестиції в країну.﻿ Про це пише Bloomberg з посиланням на свої джерела, повідомляє Економічна правда.

За словами джерела, уряди також збільшать санкції щодо фінансових установ та державних підприємств у Росії, а також запровадять санкції щодо невказаних російських посадових осіб та членів їхніх сімей.

Раніше Євросоюз повідомив про п’ятий пакет санкції проти РФ у відповідь на звірства у Бучі, до якого увійшло вугільне ембарго проти агресора та заборона транзакцій з чотирма чільними російськими банками.