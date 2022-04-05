Арестович: окупанти всерйоз розглядають здачу Херсона

Війська РФ готуються здати Херсон, а на Миколаївщині їх вже немає, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю Тетяні Поповій він заявив, що Херсон не буде звільнено «завтра», однак це може скоро статися, згідно з планами окупантів.

"Сам Херсон росіяни підготували вже до здачі. Про це мало хто знає, але вони всерйоз розглядають залишення Херсона, зокрема серед інших своїх планів. Це не означає, що Херсон буде звільнено завтра, але тим не менше" , — сказав Арестович.

Він також наголосив, що на Миколаївщині російських окупантів вже немає.

За прогнозом Арестовича, РФ не має сил для наступу на території України, а перемогу собі російський диктатор Володимир Путін робитиме "всередині країни". Що ж до переговорів, то військові умови збігаються з політичними.