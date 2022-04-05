СБУ: командири наказують солдатам РФ розстрілювати цивільних

Служба безпеки України отримала перехоплення розмов, які засвідчують злочинні накази розстрілювати цивільних громадян України. Про це поінформувала пресслужба СБУ, повідомляє Укрiнформ.

«Да валите их всех нах*й! Есть гражданские – в расход всех, бл*дь!» , – ось такі команди отримують російські загарбники від своїх командирів, наголосили﻿ в СБУ.

Зазначається, що російські терористи беруть до виконання ці накази, натомість російські політики і пропагандисти повідомляють про «постановки».

«Ні, не постановки. Це – злочини, за які ви будете відповідати!» , - підкреслили в Службі безпеки.

Водночас наголошується, що нові перехоплені СБУ розмови свідчать, що загарбники скиглять, як діти, коли доводиться воювати проти вмотивованої армії, а не мирних людей.

Від страху вони вигадують нереальні цифри українських військ, щоб хоч якось виправдати свою безпорадність.

«…их группировка, 150 тисяч…! А нас, еб*ть, 3 тысячи если есть, это за*бись… они же слева, справа, в кольцо берут, нах*й. Меня сам факт смутил, что их так много, а нас так мало…», – говорить окупант.

У пресслужбі наголосили, що ЗСУ дійсно дають геройську відсіч ординцям, і нас багато, бо проти загарбників постає вся Україна