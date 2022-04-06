Укрпошта відновлює повноцінну роботу на звільненій Сумщині

На більшій частині території Сумської області відділення Укрпошти вже працюють у звичному режимі: видають пенсії й соціальні виплати, приймають оплату комунальних послуг та видають посилки, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Зокрема, у Тростянці, Охтирці, Путивлі та Бурині почалася видача пенсій та соціальних допомог, у поштових відділеннях від мешканців також приймають оплату комунальних платежів.

Також відділення Укрпошти в Сумській області відновили прийом і видачу посилок.