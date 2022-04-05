Латвія закриває два російські консульства

Латвія закриває російські генконсульства у Лієпаї, Даугавпілсі та висилає з країни 13 дипломатів. Про це заявив глава МЗС Латвії Едгарса Рінкевичса, повідомляє Укрiнформ.

«Зважаючи на злочини, вчинені російськими збройними силами в Україні, Латвія розриває дипломатичні відносини з російською федерацією, закриваючи консульства в Даугавпілсі, Лієпаї та висилаючи 13 дипломатів і співробітників» , - написав Рінкевичс у Твіттер.

Раніше про закриття двох регіональних консульств Росії, в Нарві та Тарту, повідомила й Естонія. Крім того, з країни вишлють 14 дипломатів і співробітників посольства РФ.

У понеділок, 4 квітня, Литва першою з країн Європи після початку війни в Україні відкликала свого посла з Росії, а також наказала російському послу Олексію Ісакову залишити Литву. Крім того, влада країни наказала закрити консульство Росії в Клайпеді.