Постпред ЕС при ООН: резня в Буче показывает истинную суть войны РФ против Украины

Масові злочини, скоєні російськими військами у нині визволених українських містах, демонструють світові справжню суть розв'язаної РФ війни проти України.﻿ Про це заявив на засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник ЄС при цій організації Олаф Скуг, повідомляє Укрiнформ.

"Ми найрішучіше засуджуємо масові злочини, вчинені російськими збройними силами у кількох окупованих українських містах. Страхітливі картини різанини з великою кількістю цивільних жертв, а також руйнування цивільної інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої російської агресивної війни" , - сказав Скуг.

Він наголосив, що ці вбивства увійдуть до переліку масових злочинів, вчинених Росією у Європі: "російська влада відповідальна за ці злочини, скоєні, коли вона мала де-факто контроль над цими територіями. Вони мусять дотримуватися міжнародного права у питанні окупації".

Дипломат заявив, що Росія обстрілює цивільне населення та завдає ударів по цивільних об'єктах, у тому числі лікарнях, школах та притулках.