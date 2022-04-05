Естонія передала Україні партію летальної зброї

Уряд Естонії передав партію летальної зброї, в тому числі гаубиці, для захисту України від російського вторгнення.﻿ Про це йдеться у заяві посольства Естонії в Україні, повідомляє Європейська правда.

Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.

Окрім цього, естонські підприємці у співпраці з державними установами та Збройними силами Естонії передали українським військовим шоломи, бронежилети, засоби зв’язку, дрони, прилади нічного бачення, лазерні далекоміри, медичні товари та одяг хімзахисту.