Верещук: за добу вдалося евакуювати майже 4 тис. українців

У вівторок, 5 квітня, гуманітарними коридорами вдалося евакуювати 3,8 тисячі людей. Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук у відеозверненні, повідомляє Укрiнформ.

«Всього за сьогодні евакуйовано 3846 людей. По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2216 людей, з них з Маріуполя 1496 людей. Також 720 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь» , - сказала Верещук.

За її словами, колона із семи автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалася за погодженим маршрутом у супроводі делегації Міжнародного комітету Червоного хреста, після блокування у місті Мангуші була змушена повернутись. Вона зазначила, що дорогою цими автобусами були евакуйовані маріупольці та мешканці Бердянська.

«Також за колоною автобусів прямують понад 40 приватних автомобілів. Вони зараз проходять пункти пропуску в місті Василівка. Вже найближчим часом 400 людей будуть у безпеці в Запоріжжі» , - сказала урядовиця.

Вона додала, що до Запоріжжя повернулись 17 мікроавтобусів, які були відправлені зранку до Бердянська, ними евакуювали 150 людей.

За словами Верещук, з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного та Кремінної Луганської області вдалося евакуювати 1080 людей.