WSJ: під нові санкції США потрапить Ощадбанк РФ

У новий санкційний пакет Сполучених Штатів буде включено Сбербанк – найбільший банк РФ.﻿ Про це, посилаючись на свої джерела, пише Wall Street Journal, повідомляє Європейська правда.

Як зазначає видання, новий пакет американських санкцій включатиме заборону на всі нові інвестиції в Росію і заморожування іноземних активів деяких найбільших російських банків.

Зокрема, санкції будуть введені проти ключових російських банків, зокрема –мова йде про заморожування активів Сбербанку РФ.

У новий санкційний список також будуть включені й інші банки (зокрема – ВТБ) та державні організації, проти яких санкції були введені раніше. Тепер санкційний тиск на них буде посилено.

Також американські санкції торкнуться і російських офіційних осіб та членів їхніх сімей.

Попадання Сбербанку під дію санкцій важливе через те, що досі у ЄС утримувалися від введення проти нього обмежень. Зокрема, він досі не потрапив від відключення від системи SWIFT.