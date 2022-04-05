WSJ: під нові санкції США потрапить Ощадбанк РФ
У новий санкційний пакет Сполучених Штатів буде включено Сбербанк – найбільший банк РФ. Про це, посилаючись на свої джерела, пише Wall Street Journal, повідомляє Європейська правда.
Як зазначає видання, новий пакет американських санкцій включатиме заборону на всі нові інвестиції в Росію і заморожування іноземних активів деяких найбільших російських банків.
Зокрема, санкції будуть введені проти ключових російських банків, зокрема –мова йде про заморожування активів Сбербанку РФ.
У новий санкційний список також будуть включені й інші банки (зокрема – ВТБ) та державні організації, проти яких санкції були введені раніше. Тепер санкційний тиск на них буде посилено.
Також американські санкції торкнуться і російських офіційних осіб та членів їхніх сімей.
Попадання Сбербанку під дію санкцій важливе через те, що досі у ЄС утримувалися від введення проти нього обмежень. Зокрема, він досі не потрапив від відключення від системи SWIFT.