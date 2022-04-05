Венедиктова: військові РФ ґвалтували дітей та літніх людей

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявляє, що російські військові в Україні здійснювали сексуальне насилля відносно жінок і чоловіків, дітей і людей похилого віку. Прокуратура разом із громадськими організаціями напрацьовує механізм допомоги потерпілим, повідомляє Українська правда.

Венедіктова під час координаційної наради з правоохоронними і державними органами, а також громадським сектором щодо розслідування статевих злочинів, повідомляє Офіс генпрокурора

За словами генпрокурора, російські військовослужбовці здійснювали сексуальне насилля відносно українських жінок і чоловіків, дітей і людей похилого віку. Правоохоронці отримують оперативну інформацію про факти такої наруги, такі повідомлення розміщують у соцмережах.

"Але про це мовчать жертви. Це їхній вибір. І це зрозуміло: страх, біль, відчай, тотальна недовіра до всіх. Напрацьовуємо дієвий алгоритм щоб допомогти жертвам і фізично, і морально, і юридично. В цьому дуже допоможуть громадські організації, бо саме їм, як свідчить практика із протидії домашньому насиллю, довіряються потерпілі. І тут ми будемо в синергії: від них безпека і терапія, від нас захист прав жертв і покарання винних" , - повідомила Венедіктова.

Учасники наради погодилися з необхідністю застосування міжнародних протоколів розслідування таких воєнних злочинів, а також потребі проводити експертизу всіх вбитих жінок на предмет можливих зґвалтувань.

Крім того, йшлося про необхідність уникнення повторної травматизації потерпілих при їх роботі з медиками, слідчими, прокурорами, журналістами.