"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних потягів на 6 квітня

"Укрзалізниця" продовжує евакуацію українців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних потягів на 6 квітня, повідомляє Сьогодні.

Інформація з'явилася на сайті "Укрзалізниці".

Як курсуватимуть евакуаційні потяги?

Краматорськ:

13:00 — 274/273 Краматорськ — Львів; 16:00 — 276/275 Краматорськ — Львів; 17:00 — 278/277 Краматорськ — Львів.

Інші:

13:00 — 236/235 Покровськ — Чернівці; 14:00 — 5501 Новозолотарівка — Лозова; 16:10 — 7931 Покровськ — Дніпро (квитки у продажу); 16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп; 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.

Віцепрем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 5 квітня. Було евакуйовано 3846 людей.

"По гуманітарних коридорах з Маріуполя до Бердянська за сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхало 2216 людей, з них з Маріуполя – 1496 людей. Також 720 людей доїхали з міст Запорізької області – Пологи, Василівка, Бердянська та Мелітополь" , – розповіла Верещук.

Вона зазначила, що колона з семи автобусів для евакуації людей із Маріуполя, яка рухалася по погодженому маршруту у супроводі делегації міжнародного комітету Червоного хреста, після блокування у місті Мангуш була вимушена повернутися.