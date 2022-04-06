На потреби Міноборони виділили 33 млрд гривень

Кабінет міністрів виділив майже 33 мільярди гривень на потреби Міністерства оборони, повідомляє УНІАН.

На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 5 квітня.

Зокрема, уряд прийняв рішення виділити 1,45 млрд грн Службі безпеки України та 32,81 млрд грн Міністерству оборони України.

"Виділяємо Міністерству оборони та Службі безпеки України кошти з резервного фонду. Це кошти на зарплати, техніку, зброю, пальне та все необхідне для наших захисників. Основні ресурси держави й бюджету зараз направляємо саме на ці потреби" , - відзначив очільник уряду.

Також прем’єр-міністр повідомив, що одразу декілька держав запропонували свою безкоштовну допомогу в лікуванні та реабілітації наших військових і цивільних. Тож уряд затвердив документ, який допоможе швидко та правильно організувати весь процес.