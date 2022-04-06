Нова Зеландія запроваджує торгові санкції проти РФ
Нова Зеландія запроваджує торгові санкції проти РФ. Зокрема, 35% мито на весь імпорт з країни-агресора, повідомляє Новое время.
Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Нової Зеландії.
Такою є реакція країни на звірства окупантів у Бучі та інших регіонах України.
Зазначається, що Нова Зеландія також розширить чинні експортні санкції на промислову продукцію, тісно пов’язану зі стратегічними галузями російської промисловості, — зокрема обладнання та двигуни ІКТ.
"На сьогодні це найбільш значуща економічна відповідь Нової Зеландії на російське вторгнення", — йдеться в повідомленні.
МЗС Нової Зеландії наголошує, що масові вбивства мирного населення в Бучі та інших регіонах України
«є огидними та осудними», тож країна
«продовжує реагувати на бездумні акти агресії Путіна».