Intel зупиняє діяльність в РФ

Найбільша у світі компанія-виробник напівпровідникових елементів та пристроїв Intel припинила всі ділові операції у Росії, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у заяві Intel.

"Наші думки з усіма, кого торкнулася ця війна, особливо з жителями України та сусідніх країн, а також з усіма людьми у всьому світі, які мають сім'ї, друзів та близьких в цьому регіоні… Ми працюємо, щоб підтримати всіх наших співробітників у цій складній ситуації, зокрема 1200 наших співробітників у Росії" , — йдеться в повідомленні.

Раніше AMD та Intel офіційно припинили експорт чипів до Росії.