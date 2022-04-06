Постпред Росії в ООН проговорився — сказав "війна" замість "спецоперація"

Постпред Росії в ООН Василь Небензя кілька разів на пресконференції вжив слово "війна" замість "спецоперація" та визнав, що російська армія вбивала цивільних осіб, повідомляє Українська правда.

Про це сказав постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН з приводу масових убивств у Бучі.

"Якщо і є щось, за що ми маємо подякувати російському представникові, то це за його визнання на вчорашній (4 квітня - Ред.) пресконференції, що Росія веде війну проти України. "Війна" ви сказали кілька разів, а не "спеціальна операція"… Мені увімкнути відео (з пресконференції)? Ви сказали, що це війна і що на війні вбивають мирних жителів".

За словами Кислиці, єдина правда, яку сказав Небензя на засіданні Радбезу, – це те, що Росія рухається в Україні не так, як планувала, і, як сказав Кислиця, "єдина причина – це опір української армії та українського народу, а не ваше розумне військове планування".

Зазначається, що на засіданні Радбезу Небензя поширював кремлівську брехню про "містифікацію" масових убивств у Бучі, яку нібито вчинили "українські радикали", і стверджував, що відведення російських військ з-під Києва було плановим.