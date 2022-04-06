ООС: на Донбасі відбили дев'ять атак російських окупантів

За минулу добу українські військові відбили дев’ять атак російських окупантів на Донецькому та Луганському напрямках, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресс-центр операції Об'єднаних сил.

Також українські бійці знищили чотири танки, 24 одиниці броньованої та 20 одиниць автомобільної техніки, п'ять артилерійських систем супротивника.

Крім того, був захоплений російський танк

Підрозділи протиповітряної оборони у небі українського Донбасу збили шість безпілотних літальних апаратів ворога.