РФ може зробити Придністров'я плацдармом наступу на Україну

Вівторок, 6 квітня — 42-й день повномасштабної війни Росії в Україні. У той час, як РФ готує новий наступ на сході України, розвідки західних країн наводять все більше підтверджень воєнних злочинів, які окупанти чинять на українській землі, повідомляє Новое время.

За даними Генштабу ЗСУ, за добу в зоні ООС українські бійці знищили чотири танки, 24 одиниці броньованої та 20 одиниць автомобільної техніки, п’ять артилерійських систем супротивника.

Не виключається використання території самопроголошеної Придністровсько-Молдавської республіки для підтримки наступальної операції на Південнобузькому напрямку. Зокрема на аеродромі Тирасполь здійснюється підготовка до прийому літаків.

Як заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, нові санкції США та їхніх союзників будуть націлені на урядовців РФ, членів їхніх сімей, російські фінансові установи та державні підприємства.

Тіла вбитих людей лежали на вулицях Бучі, коли та була окупована Росією, повідомляє Міністерство оборони Британії.

Із посиланням на супутникові знімки від 21 березня розвідка відомства зазначає, що щонайменше вісім упізнаних тіл лежало на вулицях міста цього дня.