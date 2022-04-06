ОДА: росіяни знищили нафтобазу на Дніпропетровщині, горить завод

У Дніпропетровській області російські ракети вночі знищили нафтобазу й підпалили завод, пожежу гасять досі, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко.

"Ніч була тривожна і складна.

Ворог атакував нашу область з повітря і влучив у нафтобазу та один з заводів. Нафтобазу з горючим знищено. На заводі рятувальники й досі приборкують полум’я. Там сильна пожежа. Горить пальне.

Кількість постраждалих з’ясовуємо. Щойно буде інформація – повідомлю".

Пізно ввечері 5 квітня у Дніпропетровській області чули вибухи, очевидці повідомили про вибухи в Новомосковську.