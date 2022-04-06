Генштаб: українські військові звільнили 3 села на Херсонщині

Унаслідок наступальних дій Збройних сил України в Херсонській області відновили контроль над населеними пунктами Добрянка, Нововознесенське та Трудолюбівка, повідомляє Новое время.

У районі населеного пункту Олександрівка бої продовжуються.

На Південнобузькому напрямку ворог вживає заходів щодо відновлення боєздатності та вживає заходів щодо інженерного обладнання позицій.

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Продовжує терор цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.