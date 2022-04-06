Посольство Туреччини повернулося з Чернівців до Києва

Турецьке посольство після тимчасового перенесення в Чернівці повернулося до Києва, повідомляє Європейська правда.

"Тимчасово ми перенесли нашу діяльність до Чернівців, що перетворились на наш логістичний центр в роботі. А сьогодні ми повернулись до своєї домівки, в Київ" - йдеться у повідомленні посольства на сторінці у Facebook.

"Від завтра ми продовжимо нашу роботу, включно з наданням консульських послуг, в нашій будівлі за адресою вул. Панаса Мирного, 22" - повідомили в посольстві .

Туреччина вирішила перенести посольство з Києва до Чернівців 11 березня.