ООН: з початку війни в Україні загинуло 1480 мирних жителів

З початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло 1480 мирних жителів України, також 2195 поранено. Про це йдеться﻿ в повідомленні Управління Верховного комісара ООН з прав людини, опублікованому 5 квітня.

Так, з-поміж убитих 211 жінок, 331 чоловік, 22 дівчинки та 40 хлопчиків, а також 815 дорослих та 61 дитина, стать яких поки не встановлена.

"Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари" , - йдеться в повідомленні.

В ООН додали, що реальна кількість жертв може бути набагато більшою, оскільки отримання інформації з деяких місць, де продовжуються інтенсивні бойові дії, затримується, а багато звітів усе ще очікують на підтвердження.