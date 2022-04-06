В ОП розповіли, чого чекають від візиту президента ЄК до Києва

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква обговорив з послом ЄС в Україні Матті Маасікасом очікування від візиту президентки Єврокомісії та голови європейської дипломатії до Києва, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у Facebook після зустрічі з послом у Львові.

За словами Жовкви, цей візит, крім глибоко символічного значення, повинен мати і конкретний результат.

"Мова про нові санкції, які матимуть реальний і миттєвий вплив на Росію; вагому фінансову підтримку, в тому числі в рамках Трастового фонду солідарності; так необхідну гуманітарну допомогу" - зазначив Жовква .

Але не менш важливим питанням, за словами Жовкви, є прискорена процедура вступу України до ЄС.

"Адже "декілька місяців", взяті Єврокомісією на підготовку Висновку щодо відповідності України Копенгагенським критеріям, скоро спливають. Чекаємо і тут швидкого та конкретного результату" - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія цього тижня планує передати Україні опитувальник, що є необхідним етапом для набуття Україною статусу кандидата.

Детально про подальшу процедуру читайте у статті Кандидатський максимум: як Єврокомісія планує просувати Україну до членства у ЄС