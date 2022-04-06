Голова громади: у Бородянці окупанти розстрілювали тих, хто розбирав завали

У Бородянці Київської області російські окупанти не давали людям дістати з-під завалів живцем похованих жителів.﻿ Про це розповів в.о. голови Бородянської селищної ради Георгій Єрко, повідомляє Новое время.

Він нагадав, що Бородянка однією з перших зазнала ворожих авіаобстрілів. Росія скидала бомби на 9-ти поверхові будинки.

Жителі, які сиділи у підвалах, виявилися поховані живцем. Окупанти не давали розбирати завали – як тільки люди наближалися до пошкоджених будинків, починалися обстріли.

"Ми зверталися до них і письмово, розкопувати ніхто нікого не давав" , — додав Юрко.

Він також уточнив, що окупанти не давали дозволу на зелені коридори для евакуації мирного населення.