Слідство.Інфо: кожен третій бучанський убивця воював у Сирії
Кожен третій військовий зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту ВМФ Росії, які вбивали людей в Бучі, воював на війні в Сирії на боці диктатора Башара Асада. Про це повідомляє Слідство.Інфо.
За даними української розвідки, саме представники цієї бригади окупували Бучу, Ірпінь та Гостомель на Київщині, де після себе залишили сотні вбитих цивільних українців.
Журналісти опрацювали списки 155-ї Тихоокеанської бригади, які опублікувало ГУР.
Так, з 82 військових РФ з цього списку щонайменше 24, тобто майже кожен третій, були учасниками війни в Сирії.
Інші окупанти не могли воювати в Сирії через свій вік, бо тоді ще вчилися у школі або училищах. Значна кількість окупантів з цієї бригади, чиї імена є у списку, народилися у 1998-2002 роках.
Примітно, що саме ці 20-річні окупанти хваляться в соцмережах тим, що відрізають вуха українцям, а також загрожують убивствами та знущаннями.