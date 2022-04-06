Слідство.Інфо: кожен третій бучанський убивця воював у Сирії

Кожен третій військовий зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту ВМФ Росії, які вбивали людей в Бучі, воював на війні в Сирії на боці диктатора Башара Асада. Про це повідомляє Слідство.Інфо.﻿

За даними української розвідки, саме представники цієї бригади окупували Бучу, Ірпінь та Гостомель на Київщині, де після себе залишили сотні вбитих цивільних українців.

Журналісти опрацювали списки 155-ї Тихоокеанської бригади, які опублікувало ГУР.

Так, з 82 військових РФ з цього списку щонайменше 24, тобто майже кожен третій, були учасниками війни в Сирії.

Інші окупанти не могли воювати в Сирії через свій вік, бо тоді ще вчилися у школі або училищах. Значна кількість окупантів з цієї бригади, чиї імена є у списку, народилися у 1998-2002 роках.

Примітно, що саме ці 20-річні окупанти хваляться в соцмережах тим, що відрізають вуха українцям, а також загрожують убивствами та знущаннями.