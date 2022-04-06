Закон про пільговий імпорт та скасування податку на нерухомість набув чинності

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану" №2142-IX (У Раді проходив як №7190) про пільговий імпорт у період війни підписаний президентом, опублікований у "Голосі України" і набув чинності, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з цим документом, імпорт товарів в Україну звільнено від ввізного мита та ПДВ для платників єдиного податку першої-третьої групи, які сплачують податок за ставкою 2% від обороту, а також встановлено спрощену форму розмитнення.

Ухваливши закон, депутати також повністю звільнили від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами, а також суб'єктами спрощеної системи.

Крім того за 2021-й та 2022 податкові (звітні) роки не нараховується і не сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об'єкти житлової нерухомості, зокрема їх частки, на територіях ведення бойових дій або тимчасово окупованих збройними формуваннями РФ.

Також удосконалюються положення про оподаткування податку на доходи фізосіб від власне вирощеної с/г продукції та звільнення від сплати ПДВ платників єдиного податку третьої групи на особливих умовах.

Продовжується з трьох до шести місяців період, протягом якого платники, які не мали змоги подати податкову звітність, повинні виконати обов'язок щодо повного подання звітності після закінчення особливого періоду.

Закон також визначає особливості функціонування митних органів на період воєнного часу.

Крім того, закон містить уточнення до вже ухваленого нещодавно закону №2120 (законопроект йшов під номером 7137-д) про податкові пільги на час воєнного стану, зокрема, перехід на спрощену третю групу єдиного податку 2% здійснюється вже з наступного дня після подання заяви, а не з наступного місяця.

Як повідомлялося, Кабмін постановою від 20 березня №330 попередньо на час воєнного стану дозволив ввозити товари, зокрема транспортні засоби, за спрощеною процедурою без сплати митних платежів, проте рішення набуде чинності після ухвалення зазначеного закону.

Згідно нього, поряд зі стандартним майже для всіх товарів вводиться спрощений спосіб митного контролю, який звільняє імпорт від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита, передбачає подання попередньої митної декларації та не вимагає проведення митного огляду.

Як зазначено в документі, спрощений спосіб не застосовуватиметься компаніями, які ввозять в Україну спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу живого бродіння), тютюнові вироби, тютюн та його промислові замінники, сигарети, а також рідини, що використовуються. у електронних сигаретах.