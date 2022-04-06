Сійярто викликав посла України через "образу" Угорщини

Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України, заявляючи про образливі українські заяви стосовно позиції Будапешта щодо війни.﻿ Про це заявив у середу міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Європейська правда.

Сійярто заявив, що результати виборів у неділю показали підтримку позиції уряду, який виступає проти енергетичних санкцій та не допускає транзит зброї через територію Угорщини.

"Ми розуміємо, що українці мали б інший інтерес, навіть не сперечаємося з ними: інтереси українського народу та інтереси угорського народу на першому місці. Проте не можна не сказати про одне: ніхто не може дозволити собі оцінювати демократичне рішення угорського народу!" - заявив Сійярто у своїй соцмережі.

Також він зауважив, що "заяви про встановлення тоталітарних режимів, співучасті у війні та жалю з приводу волевиявлення угорського народу неприйнятні" .