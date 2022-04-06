Сійярто викликав посла України через "образу" Угорщини

Сійярто викликав посла України через "образу" Угорщини

Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України, заявляючи про образливі українські заяви стосовно позиції Будапешта щодо війни.﻿ Про це заявив у середу міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Європейська правда.

Сійярто заявив, що результати виборів у неділю показали підтримку позиції уряду, який виступає проти енергетичних санкцій та не допускає транзит зброї через територію Угорщини.

"Ми розуміємо, що українці мали б інший інтерес, навіть не сперечаємося з ними: інтереси українського народу та інтереси угорського народу на першому місці. Проте не можна не сказати про одне: ніхто не може дозволити собі оцінювати демократичне рішення угорського народу!" - заявив Сійярто у своїй соцмережі.

Також він зауважив, що "заяви про встановлення тоталітарних режимів, співучасті у війні та жалю з приводу волевиявлення угорського народу неприйнятні".

"Українським лідерам настав час припинити свої образи на адресу Угорщини та визнати волю угорського народу", - додав він.

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