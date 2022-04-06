ОВА: окупанти обстріляли Луганщину, є постраждалі
Російська армія вчора, 5 квітня, обстріляла житлові квартали на Луганщині. Унаслідок цього в Рубіжному п’ятеро постраждалих і одна загибла людина, в області зруйновано ще 11 будинків.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Він зазначив, що ворожі війська обстріляли житлові квартали Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька, Тошківки.
"Артобстріли росіян завдали шкоди двом багатоповерхівкам та дев’ятьом приватним будинкам. У старій частині Сєвєродонецька стялося займання гаражів, у Рубіжному – цистерни з азотною кислотою, попередньо – без наслідків. У будинку в Попасній вигоріли одразу три поверхи", - йдеться в повідомленні.
Під час ворожого вогню загинув житель Рубіжного, ще п’ятеро місцевих мешканців отримали поранення. Сімох вдалося живими дістати з-під завалів. Рятувальники впоралися із сімома пожежами у житловому фонді Луганщини, додав голова ОВА.