ОВА: окупанти обстріляли Луганщину, є постраждалі

﻿Російська армія вчора, 5 квітня, обстріляла житлові квартали на Луганщині. Унаслідок цього в Рубіжному п’ятеро постраждалих і одна загибла людина, в області зруйновано ще 11 будинків.

Про це повідомив﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що ворожі війська обстріляли житлові квартали Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька, Тошківки.

"Артобстріли росіян завдали шкоди двом багатоповерхівкам та дев’ятьом приватним будинкам. У старій частині Сєвєродонецька стялося займання гаражів, у Рубіжному – цистерни з азотною кислотою, попередньо – без наслідків. У будинку в Попасній вигоріли одразу три поверхи" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Під час ворожого вогню загинув житель Рубіжного, ще п’ятеро місцевих мешканців отримали поранення. Сімох вдалося живими дістати з-під завалів. Рятувальники впоралися із сімома пожежами у житловому фонді Луганщини, додав голова ОВА.