Радник голови МВС про Бородянку: страшно уявити, що ми можемо там побачити

Радник голови МВС Вадим Денисенко заявив, що під завалами багатоповерхових будівель у Бородянці у Київській області може бути багато жертв, повідомляє Новое время.

В ефірі телемарафону він зазначив, що у підвалах цих будівель ховалися люди. Наразі завали необхідно розібрати.

"Страшно уявити, що там можна побачити під цими завалами" , — сказав він.

2 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські захисники звільнили від російських окупантів усі населені пункти Київської області. Відступаючи, росіяни мінували територію та навіть тіла вбитих. З’явилися фото із закатованими та вбитими російськими окупантами мирними жителями у Бучі, Ірпені та у напрямку Житомирської траси.

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що найбільше вбитих російськими окупантами мирних жителів у Бородянці у Київській області.