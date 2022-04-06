Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 квітня орієнтовно склали:

особового складу - близько 18 600 осіб,

танків ‒ 684 од,

бойових броньованих машин ‒ 1861 од,

артилерійських систем – 332 од,

РСЗВ - 107 од,

засобів ППО - 55 од,

літаків – 150 од,

гелікоптерів – 135 од,

автомобільної техніки - 1324 од,

кораблів /катерів - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 96,

спеціальної техніки - 25,

пускових установок ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.