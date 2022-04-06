ВООЗ: у світі різко пішла на спад смертність від коронавірусу

У світі кількість летальних випадків серед пацієнтів з COVID-19 різко зменшилась, повідомляє﻿ Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Зазначається, що на 43% зменшилася кількість нових щотижневих смертей у порівнянні з попереднім тижнем.

У шести регіонах ВООЗ було зареєстровано понад 9 млн нових випадків та понад 26 тис. нових смертей. Усі регіони демонструють тенденцію до зниження як кількості нових випадків, так і нових смертей.

Смертність особливо сильно знижується у Південно-Східній Азії (на 73%) та Америці (на 63%), а в Європі кількість нових заражень знизилася на 16%