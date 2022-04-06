Верещук: на 6 квітня погоджено 11 гуманітарних коридорів

Верещук: на 6 квітня погоджено 11 гуманітарних коридорів
Фото: president.gov.ua

В Україні 6 квітня заплановано евакуацію людей по 11 гумкоридорах﻿. Про це повідомила﻿ віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Евакуюватися можна з таких населених пунктів:

  • З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.
  • З Бердянська до Запоріжжя на власному транспорті та автобусами.
  • З міста Токмак до Запоріжжя на власному транспорті та автобусами.
  • З міста Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.
  • З міста Гуляйполе до Запоріжжя на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою.
  • З міста Мелітополь до Запоріжжя на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою.  
  • З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
  • З міста Лисичанськ до міста Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
  • З міста Попасна до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
  • З селища Гірське до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
  • З міста Рубіжне до міста Бахмут.

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