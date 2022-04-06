Верещук: на 6 квітня погоджено 11 гуманітарних коридорів
В Україні 6 квітня заплановано евакуацію людей по 11 гумкоридорах. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Евакуюватися можна з таких населених пунктів:
- З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.
- З Бердянська до Запоріжжя на власному транспорті та автобусами.
- З міста Токмак до Запоріжжя на власному транспорті та автобусами.
- З міста Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.
- З міста Гуляйполе до Запоріжжя на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою.
- З міста Мелітополь до Запоріжжя на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою.
- З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
- З міста Лисичанськ до міста Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
- З міста Попасна до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
- З селища Гірське до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
- З міста Рубіжне до міста Бахмут.