Верещук: на 6 квітня погоджено 11 гуманітарних коридорів

В Україні 6 квітня заплановано евакуацію людей по 11 гумкоридорах﻿. Про це повідомила﻿ віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Евакуюватися можна з таких населених пунктів: