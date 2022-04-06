Найбільший виробник вітрових турбін йде з Росії

Данський виробник вітряних турбін Vestas залишає російський ринок через війну в Україні, повідомляє Новое время.

Великий виробник обладнання для відновлюваної енергетики данська Vestas виходить із російського ринку через війну в Україні.

Про це йдеться у заяві компанії, передає TV2.

Данська компанія є одним із найбільших у світі виробників вітрогенераторів. Вихід Vestas торкнеться як двох російських заводів у Росії, і клієнтської підтримки.

Компанія планує провести впорядковану передачу бізнесу відповідно до міжнародного та місцевого законодавства.

За словами СЕО Vestas Хенріка Андерсена, буде перехідний період, коли функціонуватимуть «вибрані види діяльності».

Компанія Vestas працювала на російському ринку з 2017 року, коли уклала угоду з фінською енергетичною компанією Fortum щодо проектів вітрових турбін у Росії.