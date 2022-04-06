Мішель: ЄС рано чи пізно запровадить санкції проти російської нафти РФ

ЄС рано чи пізно запровадить санкції проти російської нафти та газу. У цьому переконаний голова Європейської Ради Шарль Мішель, повідомляє Новое время.

"Ми посилюємо наші санкції, щоб зберегти максимальний тиск на Кремль. Новий пакет включає заборону на імпорт вугілля. І я думаю, що заходи щодо нафти і навіть щодо газу теж знадобляться рано чи пізно" , - написав він у себе в Twitter.

Раніше Євросоюз оголосив про п'ятий пакет санкцій щодо Росії через війну в Україні. Нові санкції торкнуться імпорту вугілля, заборони операцій з чотирма ключовими російськими банками та заборони заходу суден у порти.

Президент Європарламенту Роберта Метсола заявила про необхідність розробити стратегію, яка вдарить по російській економіці пропорційно до безпрецедентної жорстокості війни, яку веде РФ проти України.