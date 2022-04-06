Голова ЄК закликала посилити санкції проти РФ за військові злочини
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала до ще більшого посилення санкцій проти кремлівського режиму за його воєнні злочини в Бучі та інших містах України. Про це вона сказала під час свого виступу в середу, 6 квітня, повідомляє Новое время.
"Ми всі бачили кадри з Бучі. Ось що трапляється, коли путінські солдати окупують українську територію. Вони називають це визволенням. Я називаю це воєнними злочинами. Російській владі доведеться за них відповісти. Ми маємо знову посилити тиск на Путіна та уряд РФ", — заявила фон дер Ляйєн.
За її словами, зараз ніхто не може залишатися нейтральним, стикаючись з такою
"неприкритою агресією проти мирних жителів", оскільки нинішні рішення європейських країн визначать,
"як ми глобально ставитимемося до таких порушень міжнародного права в майбутньому".