Голова ЄК закликала посилити санкції проти РФ за військові злочини

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала до ще більшого посилення санкцій проти кремлівського режиму за його воєнні злочини в Бучі та інших містах України.﻿ Про це вона сказала під час свого виступу в середу, 6 квітня, повідомляє Новое время.

"Ми всі бачили кадри з Бучі. Ось що трапляється, коли путінські солдати окупують українську територію. Вони називають це визволенням. Я називаю це воєнними злочинами. Російській владі доведеться за них відповісти. Ми маємо знову посилити тиск на Путіна та уряд РФ" , — заявила фон дер Ляйєн.