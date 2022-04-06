Голова ЄК закликала посилити санкції проти РФ за військові злочини

Голова ЄК закликала посилити санкції проти РФ за військові злочини

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала до ще більшого посилення санкцій проти кремлівського режиму за його воєнні злочини в Бучі та інших містах України.﻿ Про це вона сказала під час свого виступу в середу, 6 квітня, повідомляє Новое время.

"Ми всі бачили кадри з Бучі. Ось що трапляється, коли путінські солдати окупують українську територію. Вони називають це визволенням. Я називаю це воєнними злочинами. Російській владі доведеться за них відповісти. Ми маємо знову посилити тиск на Путіна та уряд РФ", — заявила фон дер Ляйєн.

За її словами, зараз ніхто не може залишатися нейтральним, стикаючись з такою "неприкритою агресією проти мирних жителів", оскільки нинішні рішення європейських країн визначать, "як ми глобально ставитимемося до таких порушень міжнародного права в майбутньому".

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