Кубраков: більшість промислових підприємств Запоріжжя відновили роботу

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що більшість великих державних і приватних промислових підприємств, які забезпечують економіку регіону вже відновили роботу, повідомляє Економічна правда.

Про це він повідомив у соцмережах.

До таких відприємств він відніс Мотор Січ, Запоріжсталь, Запоріжвогнетрив, Запоріжтрансформатор, НВК "Іскра", КБ "Прогрес", Дніпроспецсталь, Запорізький завод феросплавів, Запорізький абразивний комбінат, Запорізький завод важкого кранобудування, МІГремонт, Запорізький електровозоремонтний завод, Укрграфіт, Запорізький автомобільний завод та ін.