Голова ОВА закликає жителів Луганщини терміново евакуюватися

Голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай закликав﻿ мешканців виїхати з області.

"Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінна, Рубіжне, Попасна, Гірське – евакуюйтесь!" - написав Гайдай. ﻿

Він додав, що окупанти почали нищити залізничне сполучення Донеччини.

У середу, 6 квітня, на Луганщині для евакуації населення працюватимуть п’ять гуманітарних коридорів – із Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Нижнього, Лисичанська.

"Вивеземо всіх бажаючих, якщо росіяни дозволять дістатися до місць зборів. Бо, як бачите, "режиму тиші" вони дотримуються далеко не завжди.