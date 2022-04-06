Голова ОВА закликає жителів Луганщини терміново евакуюватися
Голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай закликав мешканців виїхати з області.
"Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінна, Рубіжне, Попасна, Гірське – евакуюйтесь!" - написав Гайдай.
Він додав, що окупанти почали нищити залізничне сполучення Донеччини.
У середу, 6 квітня, на Луганщині для евакуації населення працюватимуть п’ять гуманітарних коридорів – із Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Нижнього, Лисичанська.
"Вивеземо всіх бажаючих, якщо росіяни дозволять дістатися до місць зборів. Бо, як бачите, "режиму тиші" вони дотримуються далеко не завжди.
Звертаюсь до кожного жителя Луганщини – евакуюйтесь, поки це безпечно. Вже в квітні ми не завжди можемо дістатися навіть до південної частини Рубіжного. Відсутній прямий "гуманітарний коридор" до Кремінної. Але, незважаючи на це, люди виїжджають звідти. Поки є автобуси і поїзди – користайтеся цією можливістю. Бо вчора росіяни пошкодили залізничне сполучення на Донеччині. Ремонт тривав декілька годин, поїзди затримувались. На щастя, відновили", - написав він.