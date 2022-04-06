Пєсков: Путін особисто наказав військам РФ залишити Київщину

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав відведення російських окупаційних військ із Київської області "жестом доброї волі".﻿﻿ Про це, посилаючись на російські ЗМІ, повідомляє Українська правда.

За словами Пєскова, такий крок необхідний для створення умов для переговорів.