Пєсков: Путін особисто наказав військам РФ залишити Київщину
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав відведення російських окупаційних військ із Київської області "жестом доброї волі". Про це, посилаючись на російські ЗМІ, повідомляє Українська правда.
За словами Пєскова, такий крок необхідний для створення умов для переговорів.
"Російська влада може ухвалити серйозні рішення під час переговорів, тому президент країни Володимир Путін наказав військам піти з регіону", - заявив прессекретар глави країни-агресора.