Мережа "Сільпо" попросила у Маска електровантажівки Tesla Semi
Мережа супермаркетів "Сільпо" звернулась до гендиректора Tesla Ілона Маска із проханням надати їй електровантажівки Semi, повідомляє Економічна правда.
Про це мережа написала у Twitter.
"Постійні бомбардування росіянами українських нафтових об’єктів можуть спричинити дефіцит палива в Україні. Немає палива = немає їжі. Готовий протестувати і спробувати Tesla Semi якнайшвидше", - написали в "Сільпо", тегнувши Маска.
Маск поки не відреагував на запит мережі.
Раніше гендиректор Tesla і SpaceX відгукнувся на прохання України надати термінали Starlink.
Перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink прибула 28 лютого.