BBC: Chanel обмежила продаж товарів росіянам за кордоном

Французький гігант у сфері розкоші Chanel припинив продаж своєї продукції людям, які мають намір вивезти її до Росії, повідомляє Новое время.

У Chanel заявили, що дотримуються санкцій Європейського Союзу, які забороняють продаж в Росію предметів розкоші вартістю понад 300 євро ($327). Про це повідомляє ВВС.

Багато західних компаній припинили свою діяльність у Росії після початку війни проти України. Chanel закрила магазини у Росії.

У компанії пояснили, що санкції ЄС також забороняють продаж предметів розкоші особам, які мають намір використовувати їх у Росії.

Деякі росіяни повідомляють, що їм відмовляють у відвідуванні магазинів Chanel у всьому світі.

Інфлюенсер Ганна Калашникова повідомила у Instagram, що їй заборонили купувати продукцію Chanel у Дубаї.

15 березня ЄС заборонив експорт до Росії предметів розкоші (дорогих автомобілів, ювелірних виробів тощо). Для низки товарів поріг встановлено на рівні 300 євро за одиницю. До списку забороненої для експорту продукції входять ікра, трюфелі, пиво, шампанське, сигари, парфумерія, сумки, шкіряний та хутряний одяг, пальто, костюми, взуття, сорочки та інші предмети одягу, перли, діаманти, золото та коштовне каміння.